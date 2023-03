Hamburg, Bayern, Trier! Osteuropäisches Einbrecher-Trio von Trierer Landgericht verurteilt

TRIER. 36 Taten und zahlreiches Diebesgut – das ist die Bilanz eines Falles, den die Kriminalinspektion Trier aufklären konnte. Im Zeitraum von Oktober 2021 bis Mai 2022 hatte ein Trio Einbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in Schöndorf, Konz, Langsur, Wasserliesch, Biesdorf und Rommersheim verübt sowie in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Hessen und Bayern.

Das Landgericht Trier hat am 7. Februar 2023 das Trio aus zwei Rumänen und einen Serben verurteilt. Zwei Angeklagte erhielten wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in 21 Fällen, des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls in einem Fall sowie des Diebstahls in vier Fällen, eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten.

Einbrüche in der Region Trier

Der dritte Angeklagte wurde wegen der Beihilfe zum schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl in drei Fällen sowie der Beihilfe zum versuchten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Urteil gegen die beiden Rumänen ist rechtskräftig, der Serbe hat Revision eingelegt.

Im Verfahren wurden Geld und Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich sichergestellt. Teilweise konnte das Diebesgut auch schon wieder zugeordnet werden. Die Ermittler kamen der Tätergruppierung durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen auf die Spur. Bei einer Einreise nach Deutschland konnten die Einbrecher auf frischer Tat ertappt werde.