++ Einbruch in Trierer Postzentrum – Pakete geöffnete und Inhalte geklaut! ++

TRIER. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, verschafften sich bisher Unbekannte, im Zeitraum vom 25. März bis 27. März, Zutritt zu einem Postverteilungszentrum in der Güterstraße in Trier.

Dabei öffneten der/die Einbrecher mehrere Pakete und entwendeten deren Inhalt. Die Schadenshöhe dürfte sich, laut Polizeiangaben, im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

(Quelle: Polizei)