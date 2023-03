Odyssee durch NRW: Vermisster 83-Jähriger aus Daun von Polizei wiedergefunden

DAUN/DORTMUND/BONN/KÖLN/MONTABAUR. Am heutigen Sonntag meldete sich die Ehefrau eines 83-jährigen Mannes aus dem Bereich der VG Daun gegen 3.26 Uhr fernmündlich auf der Polizeiinspektion Daun und meldete ihren Mann als vermisst.

Er war am Vortag zwecks Besuchs bei der Verwandtschaft nach Nordrhein-Westfalen aufgebrochen und bis in die Nacht nicht zurückgekehrt, obwohl er bei der Verwandtschaft in NRW schon wieder losgefahren war. Da eine mögliche hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun umgehend Ermittlungs-, Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Nach Durchführung mehrerer Handyortungen, bei denen die sich ergebenden Standorte im Bereich von NRW zwischen Dortmund, Bonn, und Köln wechselten, wurden durch die dortigen Beamtinnen und Beamten entsprechende Fahndungsmaßnahmen initiiert. Gegen 10.30 Uhr sodann wurde der Vermisste im Bereich von der BAB3 an einer Autobahnraststätte festgestellt und durch die Beamtinnen und Beamten nach Hause zu seiner Ehefrau gebracht.

Ihm ging es körperlich gut, er war nur sehr müde. Der ältere Herr hatte sich schlicht mehrfach verfahren.

Aufgrund der vernetzten Zusammenarbeit der beteiligten Dienststellen gelang es schließlich, den Vermissten wohlbehalten aufzufinden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)