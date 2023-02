Trophäen, Pokale und Medaillen für sportliche Ereignisse kaufen

Fußballpokale inklusiv Gravur müssen nicht teuer sein. Ein individuelles Emblem, zum Beispiel das Vereinslogo, was in der Fachsprache Ronde heißt, kann leicht hochgeladen werden. Des Weiteren bietet www.pokalprofi.de vorgefertigte Embleme für beinah alle Sportarten. Doch nicht nur Pokale für Fußball und Co. sind hier zu finden. Glaspokale, Medaillen, kleine Pokale und Sonderpreise in wunderbarer Qualität stehen genauso zur Wahl.

Preise für den Sport

Um sportliche Leistungen zu belohnen, eignen sich Pokale und Medaillen für Fußball, Volleyball oder andere Sportarten. Dabei muss für eine Pokalvergabe nicht unbedingt an Weltmeisterschaften teilgenommen werden. Auch der erste Platz eines privaten Turniers kann mit dem prächtigsten Pokal oder einer goldenen Medaille geehrt werden. Silberne oder bronzefarbene Preise sind hingegen für den 2. und den 3. Platz gedacht. Je nach Wettbewerb können außerdem Trostpreise vergeben werden.

Besonders die Kleinsten freuen sich auch über Teilnehmer-Medaillen. Sportauszeichnungen durch Medaille oder Pokale können zudem an Tänzer und Tänzerinnen vergeben werden. Mit entsprechenden Preisen wird die Leistung gehuldigt, selbst wenn das Tanzpaar oder die Fußballmannschaft nicht unter die Erstplatzierten fällt.

Für alle Anlässe die entsprechende Auszeichnung

Bei Medaillen denken viele Personen an Sport. Auszeichnungen können jedoch ebenso zu Geburtstagen oder besonderen Ehrungen vergeben werden. Günstige Medaillen existieren für sämtliche Anlässe. Mit Einsatz eines konfigurierenden Programms werden die Ehrenzeichen individuell gestaltet. Weiterhin wird eine große Wahl an vorgefertigten Ronden geboten. Soll die Wahl besonders geschwind getroffen werden, eignen sich fertig geprägte Motive. Sämtliche Medaillen haben bei alldem einen erschwinglichen Preis und eine gute Qualität. Auch bei ihrem Band sind verschiedene Kombis und Farben möglich.

Die geeignete Medaille finden? – Ganz einfach

Wer für ein Sportereignis einen Pokal oder passende Medaillen sucht, wird online fündig. Zusätzlich sind für manche die Geschichte und die Herkunft der Medaillen interessant. Das Wort Medaille ist Französisch. Einst kam das Wort aus dem Lateinischen. Übersetzt bedeutet der Begriff „kleine Münze“. Schon damals galten diese Auszeichnungen nicht zur Kauf-Bezahlung. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Stattdessen wurden seit jeher mit Medaillen besondere Leistungen gewürdigt. Solche können wissenschaftlicher, beruflicher, sportlicher oder kultureller Natur sein. Zu Jubiläen wurden und werden Medaillen ebenso oft genutzt.

Olympische Spiele ohne Medaillen sind heute nicht mehr vorstellbar. Dabei hat diese Sportveranstaltung der Neuzeit erstmals die Medaillen-Verwendung im Sportbereich gefördert um diejenigen zu belohnen, die sich in verschiedenen Sportarten hervorgetan haben. Bei Meisterschaften geht die Goldmedaille an den Sieger oder das Siegerteam. Die Silber- und Bronzemedaille gehört dem zweiten bzw. dritten Platz.