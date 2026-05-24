RLP: Ein Toter bei Wohnhausbrand – zwei Polizisten bei Rettungsaktion verletzt

BAD EMS. In der zurückliegenden Nacht wurde gegen 2 Uhr ein Wohnhausbrand in Bad Ems, Gräveheid, gemeldet. Die B261 wurde in diesem Bereich gesperrt.

Im Rahmen der Erstmaßnahmen konnte eine verletzte Bewohnerin durch Polizeikräfte aus dem Gebäude gerettet werden. Hierbei zogen sich zwei Polizeibeamte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Beamten konnten zwischenzeitlich das Krankenhaus verlassen. Die Feuerwehrkräfte fanden im Rahmen der Löscharbeiten die sterblichen Überreste eines weiteren Bewohners.

Zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird nachberichtet. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)