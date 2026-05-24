Trier: Big Band des Gymnasiums Konz begeistert beim „Jazzfest am Dom“

KONZ/TRIER. Am 23.5.2026 spielte die Big Band des Gymnasiums Konz beim „Jazzfest am Dom“. Das dreitägige Festival, welches vom Jazz-Club Trier organisiert wird, ist in der Region bekannt für sein abwechslungsreiches Programm aus Jazz, Swing, Funk und Soul.

Und auch in diesem Jahr ließ es sich die Big Band der Schule unter Leitung von Till Krüger nicht nehmen, auf dem Domfreihof zu sein und das Publikum musikalisch hervorragend zu unterhalten. Das Ensemble aus Schülerinnen und Schülern, Eltern, Ehemaligen sowie Lehrerinnen und Lehrern ist seit dem Jahr 2008 ununterbrochen beim „Jazzfest am Dom“ vertreten, freut sich jedes Jahr auf diesen Auftritt und kann somit ohne Übertreibung schon zum musikalischen Inventar des Festivals gezählt werden.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz dankt dem Jazz-Club Trier für die hervorragende Organisation sowie der Big Band mit Herrn Krüger für das langjährige musikalische Engagement. (Quelle: S. Steinbach/Gymnasium Konz)