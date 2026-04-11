RLP: Jugendlicher bedroht anderen Jugendlichen mit Messer — Streit im Fahrgeschäft

Ein Streit in einem Fahrgeschäft eskaliert: Ein 16-Jähriger bedroht einen anderen Jugendlichen mit einem Messer. Die Polizei ermittelt.

SPEYER. Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 18.00 Uhr auf dem Gelände der Speyerer Frühlingsmesse zu einer Bedrohung unter Jugendlichen. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Germersheim geriet während der Fahrt in einem Fahrgeschäft mit einem 15-Jährigen aus Edingen-Neckarhausen in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung sprach der 16-Jährige Drohungen aus und führte hierbei ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. 6 cm mit. Nach Beendigung der Fahrt konnte der Beschuldigte durch den Sicherheitsdienst gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.

Das Messer wurde aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Der 16-Jährige erhielt für die Dauer der restlichen Veranstaltung ein Hausverbot sowie einen Platzverweis für das gesamte Messegelände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Speyer nochmals ausdrücklich auf die geltende Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung Speyer hin. Das Mitführen von Waffen sowie Messern jeglicher Art ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände während des Veranstaltungszeitraums strikt untersagt. (Quellen: Polizeidirektion Ludwigshafen, dpa)