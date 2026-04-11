Luxemburg: Diebstähle mit Gewalt und Drohungen — Polizist angefahren

LUXEMBURG. Am gestrigen Freitagnachmittag wurde der Police Grand-Ducale gegen 15.45 Uhr ein Diebstahl in der Grand-Rue in Ettelbrück gemeldet. Ersten Informationen nach bekam das Opfer seine Geldbörse von einem Täter aus der Hand gerissen, der anschließend die Flucht ergriff.

Ein Passant konnte ihn allerdings an der Flucht hindern. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Tatverdächtigen antreffen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Am Abend desselben Tages wurde der Polizei gegen 22.20 Uhr ein Diebstahl mittels Drohungen in der Oberstadt gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde das Opfer dabei von mehreren Personen bedroht und sein Geldbeutel entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Am Abend des 10.4. wurde eine Polizeistreife in der Rue Principale in Folschette auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in der Nähe einer Bushaltestelle stationiert war und mehrere Mängel aufwies. Als die Beamten das Fahrzeug überprüften, kehrte der Fahrer zu seinem Auto zurück. Er verhielt sich den Beamten gegenüber allerdings unkooperativ, stieg in sein Fahrzeug und wollte davonfahren. Beim Versuch der Beamten, ihn daran zu hindern, fuhr der Fahrer gegen das Bein eines der Beamten. Er konnte schließlich an der Weiterfahrt gehindert werden. Protokoll wegen Rebellion wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)