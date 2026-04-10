Tischtennis-Event in Saarlouis: Boris Becker und Timo Boll spielen Doppel

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Tennis-Legende Boris Becker. Foto: Sven Hoppe/dpa

SAARLOUIS – Tennis-Legende Boris Becker und Tischtennis-Star Timo Boll werden im Mai ein gemeinsames Tischtennis-Doppel für einen guten Zweck bestreiten.

Beide standen in ihren Sportarten jeweils mehrmals an der Spitze der Weltrangliste und ihre Gegner am 22. Mai in Saarlouis sind kaum weniger prominent: Es sind Fußball-Trainer Felix Magath und der schwedische Tischtennis-Olympiasieger Jan-Ove Waldner.

Anlass ist der sogenannte TT World Legends Cup, bei dem mehrere frühere Tischtennis-Weltmeister wie Waldner, Jörgen Persson oder der Österreicher Werner Schlager gegeneinander antreten. Becker/Boll gegen Magath/Waldner ist neben diesem Hauptevent als Einlagespiel mit Charity-Charakter geplant. «Das Doppel Becker/Boll ist eine Konstellation, die es so wohl nie wieder geben wird», sagte Saarlouis Oberbürgermeister Marc Speicher (CDU).

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