Scheunenbrand greift über: Wohnhaus in Urbach steht in Flammen

URBACH/NEUWIED – Ein Wohnhaus im Kreis Neuwied ist am späten Nachmittag in vollem Umfang in Brand geraten.

Polizei und Feuerwehr rückten in der Gemeinde Urbach zum Einsatz aus und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr kam es laut einiger Medien bei einer Scheune zu einer Rauchgasdurchzündung, die zu einem Vollbrand des Objekts und dem anschließenden Einsturz des Scheunendaches führte. Aufgrund der unmittelbaren Nähe von etwa zwei bis drei Metern griffen die Flammen auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über, der hierdurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Während der Löscharbeiten kam es in der Umgebung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.