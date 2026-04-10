Update: Brand im Entsorgungszentrum Sehlem — THW weiter im Einsatz

SEHLEM. Seit dem gestrigen Donnerstagabend, um 22.30 Uhr, befindet sich die Fachgruppe Räumen des THW Bitburg sowie der Zugtrupp mit einer Stärke von insgesamt sieben Helfern in Sehlem im Einsatz. Grund ist ein Müllbrand im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Sehlem.

Unsere Aufgabe bestand darin, das Brandgut großflächig für die Ablöschung durch die Feuerwehr zu verteilen. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Über die Ursache und die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

Im Einsatz befanden sich rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst, Rettungsdienst, Polizei und das THW Bitburg sowie das THW Wittlich. (Quelle: THW Ortsverband Bitburg)