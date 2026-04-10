++ Brand in Entsorgungszentrum Sehlem: Lüftungsanlagen ausschalten ++

SALMTAL. Wie die Feuerwehreinsatzzentrale VG Wittlich-Land mitteilt, kam es am gestrigen Abend zu einem Einsatz in Sehlem.

Grund des Einsatzes, der um 21.22 Uhr begann, war ein Müllbrand im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Sehlem. Die Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung des Müllbrandes.

Zur Zeit laufen weitere Löschmaßnahmen. Mit Frontladern wird das Brandgut großflächig verteilt und abgelöscht. Die Einsatzkräfte wurden durch den Malteser Hilfsdienst mit Essen versorgt.

Mittels Warnapps wird die Bevölkerung aktuell über eine eventuelle Geruchsbelästigung informiert. Klima- und Lüftungsanlagen sollten ausgeschaltet werden.

An dem Einsatz sind beteiligt: Feuerwehr Sehlem, Feuerwehr Esch, Feuerwehr Hetzerath, Feuerwehr Altrich, Feuerwehr Dreis, Feuerwehr Rivenich, Feuerwehr Niersbach, THW Bitburg, THW Wittlich, FEZ und ELW1 VG Wittlich-Land, Wehrleitung VG Wittlich-Land, Gerätewerkstatt und Wasserwerke VG Wittlich-Land, Malteser-Hilfsdienst mit der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung, Polizei,

Rettungsdienst, DB Notfallmanagement, A.R.T. Insgesamt sind rund 70 Einsatzkräfte vor Ort.