Landeselternausschuss RLP: Frühkindliche Bildung ernst nehmen — Wahlversprechen einlösen

MAINZ. Der Vorstand des Landeselternausschusses der Kitas in Rheinland-Pfalz (LEA RLP) erinnert die Verhandlungspartner von CDU und SPD daran, ihre eigenen bildungspolitischen Versprechen konsequent umzusetzen. Beide Parteien haben im Wahlkampf die Bildung als zentrales Zukunftsthema hervorgehoben.

Nun gilt es, diesem Anspruch auch in den Koalitionsverhandlungen gerecht zu werden. „Bildung für Kinder beginnt in der Kita. Kitas sind Bildungs- und Demokratieorte, soziale Räume und zentrale Unterstützungssysteme für Familien und ihre Qualität entscheidet maßgeblich über Chancengerechtigkeit“, erklärt Annegret Neugschwender, Vorsitzende des LEA RLP.

Im Sondierungspapier bekennen sich CDU und SPD ausdrücklich dazu, „in Bildung von Anfang an“ zu investieren, Gebührenfreiheit zu sichern und jedem Kind die bestmögliche Förderung zu ermöglichen. Dieses Versprechen muss sich nun konkret im Koalitionsvertrag widerspiegeln, auch und insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Das vorgelegte Forderungspapier des LEA RLP benennt die aus Elternsicht notwendigen strukturellen Verbesserungen klar: verlässliche und bedarfsgerechte Rahmenbedingungen, eine dauerhaft verankerte Sprachförderung, bessere Personalschlüssel sowie wirksame Lösungen zur Absicherung personeller Ausfälle. Zentral ist zudem die verbindliche Stärkung der Elternmitwirkung als Demokratiesicherungs- und Qualitätsmerkmal im Kita-System. Darüber hinaus braucht es dringend eine Professionalisierung der Trägerstrukturen und eine stärkere Verzahnung von Kita und Schule. Ein verpflichtendes Vorschuljahr lehnt der LEA RLP weiterhin ausdrücklich ab.

„Die frühkindliche Bildung darf im politischen Handeln nicht hinter den eigenen Ankündigungen zurückbleiben. Wer von Investitionen ‚von Anfang an‘ spricht, muss diese auch konsequent in den Kitas sichtbar machen“, so Neugschwender.

Der LEA RLP fordert die zukünftigen Koalitionspartner auf, ihre Ankündigungen mit konkreten Maßnahmen, verbindlichen Zeitplänen und ausreichenden finanziellen Mitteln zu hinterlegen. Nur so kann das gemeinsame Versprechen eingelöst werden: beste Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an. (Quelle: Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz)