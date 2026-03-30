RLP: Weniger Regen, mehr Sonne – März ungewöhnlich mild

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Insgesamt betrachtet präsentierte sich der März sehr freundlich. Foto: Andreas Arnold/dpa

OFFENBACH/TRIER – Sehr sonnig, sehr mild und sehr trocken: So lautet das Fazit der Meteorologen über den März in Rheinland-Pfalz.

Es sei eine durchschnittliche Temperatur von 7,1 Grad und damit exakt der gleiche Wert wie im Vorjahr gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Dieser Wert liegt um 2,9 Grad über dem langjährigen Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 (4,2 Grad).

Nicht nur die Temperaturen, auch die Dauer des Sonnenscheins übertraf den Mittelwert deutlich. 190 Stunden lang schien die Sonne, üblich sind 110 Stunden. Weit weg vom Soll war auch die Niederschlagsmenge. 40 Liter fielen pro Quadratmeter und damit über ein Drittel weniger als das Klimasoll von 63 Litern.

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