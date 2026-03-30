Eifel: Zwei Verletzte nach Feuer in Adenauer Schule

ADENAU – Zwei Personen sind bei einem Brand in einer Schule im Landkreis Ahrweiler leicht verletzt worden.

Zeugen hätten das Feuer in dem Gymnasium in Adenau mit einer starken Rauchentwicklung am Montagmorgen entdeckt, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Osterferien hätten sich glücklicherweise weder Schüler noch Lehrer in dem Gebäude aufgehalten. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell lokalisieren und unter Kontrolle bringen können.

Erheblicher Gebäudeschaden

Durch das Feuer und den Ruß sei ein erheblicher Schaden am Gebäude entstanden. Zudem seien zwei Personen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.