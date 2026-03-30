Inflation in Deutschland steigt im März 2026 auf 2,7 Prozent: Energiepreise treiben Teuerung wieder an

BERLIN. Die Inflation in Deutschland hat im März wieder deutlich angezogen. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Damit erreicht die Inflation den höchsten Stand seit Anfang 2024.

Auch im Monatsvergleich legten die Preise kräftig zu: Gegenüber Februar stiegen die Verbraucherpreise um 1,1 Prozent.

Energiepreise treiben die Inflation in Deutschland

Als zentraler Treiber gilt die Entwicklung bei den Energiepreisen. Vor allem Kraftstoffe und Heizöl haben sich deutlich verteuert. Das schlägt inzwischen spürbar auf die allgemeine Inflation in Deutschland durch.

Kraftstoffe und Heizöl deutlich teurer

Besonders stark fiel der Anstieg bei einzelnen Energieprodukten aus. Nach vorliegenden Angaben verteuerte sich leichtes Heizöl im Jahresvergleich massiv. Auch Kraftstoffe wie Benzin legten deutlich zu.

Das zeigt: Die aktuelle Teuerung im März 2026 ist nicht nur statistisch sichtbar, sondern kommt auch bei vielen Verbrauchern direkt im Alltag an – etwa beim Tanken oder Heizen.

Experten erwarten weitere Preissteigerungen

Volkswirte rechnen damit, dass die Entwicklung in den kommenden Monaten noch nicht beendet ist. Schmieding erwartet, dass steigende Energiepreise zeitverzögert auch die Preise anderer Güter weiter nach oben treiben.

Er sagte zudem, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten über 3 Prozent steigen könne. Sollte sich die internationale Lage weiter verschärfen, seien auch noch stärkere Ausschläge nicht ausgeschlossen.

Ifo-Institut sieht wachsenden Preisdruck

Auch aus der Wirtschaft kommen Signale für weiter steigende Preise. Laut einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts planen deutlich mehr Unternehmen in Deutschland, ihre Preise anzuheben.

Der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, erklärte: „Der Preisdruck in Deutschland nimmt wieder spürbar zu.“

Steigende Energie-, Produktions- und Transportkosten würden zunehmend an die Verbraucher weitergegeben.

Bundesbank rechnet ebenfalls mit höherer Inflation

Auch die Bundesbank geht davon aus, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten weiter steigen dürfte. In aktuellen Einschätzungen wird ein Anstieg in Richtung 3 Prozent erwartet.

Damit verdichten sich die Hinweise, dass die Phase einer etwas schwächeren Inflation in Deutschland vorerst beendet sein könnte.

Hintergrund: Internationale Krisen belasten die Märkte

Hintergrund der jüngsten Entwicklung sind vor allem die starken Bewegungen auf den internationalen Energiemärkten. Höhere Öl- und Gaspreise wirken sich schnell auf Unternehmen und Haushalte aus – und treiben so die Verbraucherpreise in vielen Bereichen.

Da Energie eine Schlüsselrolle in Transport, Industrie und Versorgung spielt, reichen die Folgen weit über den Energiesektor hinaus.

Fazit: Inflation in Deutschland zieht wieder an

Die Inflation in Deutschland ist im März 2026 deutlich auf 2,7 Prozent gestiegen. Hauptursache sind höhere Energiepreise, die sich zunehmend auf den Alltag der Verbraucher und auf die Wirtschaft auswirken. Experten und Institutionen wie das ifo-Institut und die Bundesbank rechnen damit, dass der Preisdruck in Deutschland in den kommenden Monaten weiter hoch bleibt.