Brutale Attacke auf Parkplatz: Mehrere Täter prügeln auf Ordnungsdienst-Mitarbeiter ein

Neunkirchen/Saar. In Neunkirchen ist am vergangenen Freitagabend, 27. März, ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Nach Angaben der Polizei wurde der 31-Jährige gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Gasstraße von mehreren bislang unbekannten Personen attackiert.

Mann beim Aussteigen angegriffen

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Mann gerade aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, als er unvermittelt von mehreren Personen angegriffen wurde. Die Täter hätten ihn zu Boden gebracht und anschließend geschlagen und getreten.

Danach flüchteten die Angreifer laut Polizei in unbekannte Richtung.

Leichte Verletzungen nach Angriff

Der 31-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Er wurde nach dem Vorfall zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Saarland hat Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz in der Gasstraße beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681/962-2133 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle kann informiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Onlinewache des Saarlandes zu übermitteln.