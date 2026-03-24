++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super knackt 1,75-Euro-Marke ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 25.03.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 25.03.26, 00.00 Uhr:

Der Liter-Preis für Super 95 wird ab Mitternacht auf Mittwoch noch einmal erhöht.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich , und kostet am Mittwoch dann weiter 2,077  Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin erhöht sich um 3,2 Cent, und der Liter kostet am Mittwoch dann 1,759 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,874 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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