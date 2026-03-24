Trier: MPG – Offizielle Abiturfeier in St. Maximin mit Cabisino Royale

TRIER – 103 Schüler*innen haben das Abitur am Max-Planck-Gymnasium bestanden. Darunter erzielten Thomas Kleinschmidt, Felix Lauer und Hannes Wessel das Traumergebnis von 1,0. Gemäß ihrem Abimotto „Cabisino Royale – um jeden Punkt gepokert“ feierten die Abiturientinnen und Abiturienten ihren Jackpot.

Schulleiter Armin Huber begrüßte herzlich die Abiturientinnen und Abiturienten in St. Maximin vor etwa 800 Gästen und gab den Absolvent*innen folgende Lebensweisheit des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry mit auf den Weg: „Die Zukunft sollst du nicht voraussehen, sondern möglich machen“. Nach den Grußworten von Herrn Christian Bauer aus dem Schulelternbeirat ließen Frau Schneider und Herr Teuschler in der Lehrerrede die schulische Laufbahn der „Glücksspieler“ auf ihrer MPG-Reise mit Humor revuepassieren. Die Schülerrede von Johanna Jähnchen und Simon Fusenig pointierte die Erlebnisse in den Stammkursen während der Oberstufenzeit und endete mit einem herzlichen Dankeschön an die Schulgemeinschaft.

Folgende schulische Sonderpreise für vorbildliche Leistungen der Schülerinnen und Schüler wurden vergeben: Simon Fusenig wurde durch den Preis des Ministers Herrn Teuber vom Ministerium für Bildung „für vorbildliche Haltung und beispielhaftem Einsatz für die Schulgemeinschaft“ ausgezeichnet. Ihr vielfältiges und vorbildliches Engagement in der Schulgemeinschaft brachte Johanna Jähnchen einen Buchpreis des Fördervereins ein. Cajus Zahnoth erhielt einen Preis des Schulleiters für sein vorbildliches, kontinuierliches Engagement bei Jugend forscht. Josef Jacobs erhielt einen Preis des Schulleiters für vorbildliches Engagement über die gesamte Schulzeit in der Technik-AG und Jonas Jostock für kontinuierliches musikalisches Engagement während der gesamten Oberstufenzeit.

Biologie L1 (Jennifer Köhl)

Marva Azizi (Trier), Jakob Blau-Bermes (Trier), Lina Bollig (Thalfang), Paul Michael Borowski (Trier), Ismail Bostanci (Trier), Nele Brandt (Newel), Emilia Gaiola (Langsur), Julius Marcelo Guthörl (Trier), Diona Ibishi (Trier), Florian Iglhaut (Trier), Ben Magnus Immelnkemper (Trier), Allegra Junge (Trier), Antonia Lukas (Trier), Amelie Merten (Trier), Jonah Simon Möschel (Trier), Lina Thurau (Trier), William Wallace (Trier), Julian Wunderlich (Trier)

Biologie L3 (Katrin Adams)

Melina Bamberg (Kenn), Viktor Bem (Trier), Niklas Braunshausen (Gutweiler), Keyana Da Luz (Trier), Alina Elrich (Trier), Malena Festa (Thomm), Emma Kiefer (Konz), Liana Kuhnert (Trier), Anton-Maximilian Monzel (Trier), Daniel Olinger (Trier), Oskar David Richardt (Trier), Hannah Schwind (Trier), Greta Sonnenberg (Trier), Anjulie Stein (Waldrach), Constantin Felix Sturm (Trier)

Chemie L1 (Dr. Holger Kunz)

Lyonel Arbert (Holzerath), Lucie Berg (Welschbillig), Merle Sophie Brüning (Trier), Mehdi Moulay El Alami (Konz), Paul Gerard (Kordel), Finn Herfurth (Trier), Niko Kinas (Trier), Anneke Luisa Kloß (Trier), Kyle Lantin (Trier), Lisa Loreen Ludes (Trier), Mats Ludwig (Thörnich), Hoang Markov (Trier), Tim Müller (Neunkirchen), Tobias Werner Polzer (Trier), Pavel Tcherniak (Zemmer)

Deutsch L2 (Fabienne Hellmond)

Leonard Alexandrow (Trier), Marie Sophie Borzek (Newel), Philipp Michael Felten (Trier), Jannik Heinzen (Trierweiler), Leonard Benjamin Hohenester (Trier), Leanna Kober (Trier), Jonas Postler (Osburg), Livius Reinert (Pellingen), Greta Rosenfeld (Trier), Thomas Rotundu (Konz), Sina Leandra Schnabel (Trier), Nico Wagner (Rivenich), Jonathan Werner (Trier)

Englisch L2 (Francesca Schneider)

Ines Bartenbach (Thalfang), Balduin Wilhelm Binz (Butzweiler), Leonard Düro (Trier), Felix Jürgen Eiden (Zemmer), Mattea Feiten (Wasserliesch), Anna Charlotte Friedrichs (Trier), Sarah Fusenig (Igel), Caspar Geiger (Trier), Florian Geiger (Mertesdorf), Jonas Johann Jostock (Büdlich), Luca Kockelmann (Trier), Tim Martin (Trier), Zoé Neuberg (Trier), Bennet Niederprüm (Trierweiler), Anastasia Regan (Osburg), Madita Sundermann (Konz), Amelie Wiering (Trier)

Mathe L1 (Juliane Brauer)

Mohammad Al Ali (Trier), Linus Arnold (Trier), Keno Baumgärtner (Trier), Moritz Gangolf (Welschbillig), Emma Grasmück (Trier), Johanna Heike Jänchen (Newel), Maximilian Marx (Kenn), Julius Georg Ohler (Konz), Josh Spangenberg (Trier), Cajus Amadeus Zanoth (Kanzem), Leonard Thomas Zillgen (Trierweiler)

Physik L1 (Benedikt Scholtes)

Jonah Fusenig (Holzerath), Simon Fusenig (Igel), Emely Graf (Kyllburg), Josef Stefan Jacobs (Trier), Daria Josefine Justen (Trier), Thomas Uwe Jakob Kleinschmidt (Trier), Maja Köster (Trier), Felix Lauer (Waldrach), Anton Philipp Mathias Maier (Trier), Younes Memdouh (Wasserliesch), Philipp Ott (Langsur), Kilian Bennet Schnabel (Trier), Quentin Karl-Heino Schu (Butzweiler), Hannes Wessel (Thomm)