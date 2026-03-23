Luxemburg: Fußgängerin schwer verletzt liegen gelassen – Fahrer flüchtet nach Kollision!

REMERSCHEN/LUXEMBURG – Am Sonntagabend, 22.03.26, ereignete sich gegen 20.00 Uhr in Remerschen ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde eine Fußgängerin im Bereich der Landstraße N10 von einem Fahrzeug erfasst.

Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte leisteten vor Ort Erste Hilfe und verbrachten das Opfer umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Über den aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor.

Hinweise auf beteiligten Pkw und eingeleitete Fahndung

Besonders brisant: Der Unfallverursacher entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Beteiligter wahrzunehmen. Nach ersten Zeugenaussagen wird nach einem dunkel-farbigen Fahrzeug der Marke Volkswagen gesucht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sichert Spuren am Tatort. Es wird geprüft, ob Kamerasysteme in der Umgebung zur Identifizierung des Fahrzeugs beitragen können.

Zeugenaufruf der Polizeidienststelle Remich/Mondorf

Die Ermittler wenden sich nun mit einem dringenden Aufruf an die Öffentlichkeit. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Auch der Unfallfahrer selbst wird aufgefordert, sich bei den Behörden zu stellen. Informationen können telefonisch unter (+352) 244 77 1000 oder per E-Mail an [email protected] übermittelt werden. Die Aufklärung des Vorfalls steht für die Dienststelle Remich/Mondorf derzeit an erster Stelle.