++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL springt hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 24.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 24.03.26, 00.00 Uhr:

Der Liter-Preis für den Diesel-Kraftstoff macht ab Dienstag schon wieder einen Satz nach oben.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff steigt im Preis um 7,1 Cent , und kostet am Dienstag dann weiter 2,077 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiter 1,727 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag weiter 1,874 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu