Flirt, Streit, Schläge: Polizeieinsatz in Trier endet mit Gewahrsam!

TRIER. Ein Streit am frühen Sonntagmorgen in der Trierer Moselstraße ist in eine körperliche Auseinandersetzung eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem Konflikt zwischen zwei Personen, bei dem sich beide gegenseitig ins Gesicht schlugen. Später musste die Polizei erneut eingreifen: Ein Mann wurde nach Missachtung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Flirtversuch endet in körperlicher Auseinandersetzung

Der Vorfall ereignete sich am 22. März 2026 gegen 7 Uhr in der Moselstraße in Trier. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein Beschuldigter wiederholt, Kontakt zu einer Geschädigten aufzunehmen und mit ihr zu flirten.

In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch, das schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei schlugen sich beide Beteiligten gegenseitig ins Gesicht.

Geschädigte vor Ort medizinisch versorgt

Die Geschädigte wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenaufnahme erteilten die Beamten dem Beschuldigten einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam.

Polizei greift erneut ein – Mann in Gewahrsam genommen

Etwa eine Stunde später wurde der Polizei jedoch erneut eine sich anbahnende Auseinandersetzung gemeldet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte wieder auf den Beschuldigten. Nach Angaben der Polizei war er dem zuvor erteilten Platzverweis nicht nachgekommen. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Beschuldigter beleidigt Polizeibeamte

Während der Verbringung zum Streifenwagen beleidigte der Beschuldigte zudem die eingesetzten Polizeibeamten.