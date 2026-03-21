Nach Autoklau in Pölich: Gestohlenes Fahrzeug in Mehring aufgefunden

PÖLICH/MEHRING – Am Freitag, dem 20.03.2026, ereignete sich im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr ein Fahrzeugdiebstahl in Pölich. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Hauptstraße einen älteren VW Golf in der Farbe Grau-Grün.

Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Unbekannte mit dem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte die Fluchtstrecke vermutlich über die Bundesstraße 53 in die benachbarte Ortslage Mehring.

Fahrzeug in Mehring abgestellt – Täterbeschreibung liegt vor

In Mehring ließ der Tatverdächtige den entwendeten Pkw zurück und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung der Ortsmitte fort. Zeugen konnten den Mann beschreiben. Er ist etwa 185 cm groß und wird auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt. Besonders auffällig war eine Kopfbedeckung in Form eines Tuches oder Schals sowie das Mitführen von zwei großen Plastiktüten mit Pfandflaschen. Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Polizei Schweich bittet um sachdienliche Hinweise

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Schweich um Unterstützung aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die Angaben zum Diebstahl in Pölich, zum Fahrverhalten des VW Golf auf der B53 oder zum Verbleib des flüchtigen Mannes in Mehring machen können. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 06502 91570 entgegengenommen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Täter im Bereich Mehring durch weitere Zeugen beobachtet wurde.