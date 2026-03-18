++ Saarland: Erich K. (75) wird vermisst — möglicherweise hilflose Lage ++

WADERN. Seit dem 17.3.2026, 16 Uhr, wird der 75-jährige Erich Günther Kaspar von zu Hause vermisst. Der Vermisste verließ gegen 16 Uhr seine Wohnanschrift in Wadern fußläufig in unbekannte Richtung.

Herr Kasper ist gut zu Fuß und spaziert oft durch die umliegenden Waldwege, gerne auch querfeldein. Da er von seinem Spaziergang nicht zurückgekehrt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Leid zugestoßen ist oder er sich in einer sonstigen hilflosen Lage befindet.

Er wird wie folgt beschrieben:

75 Jahre alt, ca. 165 cm groß, ca. 70 kg schwer, hagere Statur, kurze graue Haare, 3-Tage-Bart, gebückter/hinkender Gang, bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug und ohne Jacke.

Personen, die Hinweise zu der vermissten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871/90010, in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)