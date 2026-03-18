++ Frühlingswetter in der Region: Sonne und Temperaturen bis 17 Grad ++

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich die Menschen zur Wochenmitte auf Frühlingswetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf auf 12 bis 17 Grad. Dazu scheint überall die Sonne.

Gebietsweise wird es dabei windig. In der Nacht kühlt es auf minus 1 bis 5 Grad ab. Auch am Donnerstag bleibt es sonnig. Der DWD erwartet tagsüber Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad, nachts ist erneut Frost möglich. Am Freitag zeigt sich noch ein ähnliches Bild. Ab Samstag werden dann wieder Wolken und örtlicher Regen prognostiziert. (Quelle: dpa)