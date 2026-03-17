Versuchter Totschlag? 19-Jährige wegen Messerangriff angeklagt

KAISERSLAUTERN –Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Bekannten ist eine 19-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Die Ermittlungen seien inzwischen abgeschlossen.

Demnach soll die Angeklagte im November des vergangenen Jahres auf dem Kaiserslauterer Rathausvorplatz mit einem 31-jährigen Bekannten in Streit geraten sein. Infolgedessen habe sie mit einem Küchenmesser mehrfach auf das Opfer eingestochen und dabei auf Kopf und Oberkörper gezielt. Der 31-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen an Bauch und Arm.

Die 19-jährige Angeklagte befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Sie machte bisher von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage zum Landgericht Kaiserslautern erhoben. Dieses hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.