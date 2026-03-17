GTA Saarland: Wilde Flucht endet in Sackgasse – 25-Jähriger rast vor Polizei davon

DILLINGEN. Eine gefährliche Verfolgungsfahrt hat am Montagabend in Dillingen/Saar begonnen und erst in der Gemeinde Beckingen geendet. Ein 25-jähriger Autofahrer flüchtete laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit vor einer Kontrolle, missachtete mehrfach Vorfahrten, überholte riskant und soll sogar versucht haben, ein Polizeifahrzeug abzudrängen. Die Polizei nahm den Mann schließlich nach einer kurzen Flucht zu Fuß vorläufig fest. Jetzt werden mögliche weitere Geschädigte gesucht.

Flucht vor Polizeikontrolle in Dillingen

Nach Angaben der Polizei fiel Beamten der Verkehrspolizei am Montag, 17. März 2026, gegen 18.55 Uhr in der Trierer Straße in Dillingen/Saar ein silberfarbener Citroën C2 auf. Der Fahrer soll mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und sollte deshalb kontrolliert werden.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Zivilfahrzeug unterwegs, gaben sich aber laut Polizei eindeutig als Beamte zu erkennen. Über die rote Leuchtschrift „Stopp Polizei“ sowie mit eingeschaltetem Blaulicht forderten sie den Fahrer zum Anhalten auf. Doch statt zu stoppen, beschleunigte der Mann den Wagen stark und setzte seine Fahrt in Richtung Diefflen fort.

Riskante Fahrt über Diefflen, Düppenweiler und Reimsbach

Die Flucht führte den Fahrer laut Polizei zunächst durch die Ortslage Diefflen und weiter über die L 346 nach Düppenweiler. Anschließend ging es weiter nach Reimsbach.

Dort endete die Fahrt schließlich im Bereich der Grundschule. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Wagen in eine Sackgasse und konnte seine Flucht mit dem Auto nicht fortsetzen. Er ließ das Fahrzeug sowie seine Beifahrerin zurück und rannte zu Fuß weiter. Fahndungskräfte konnten ihn jedoch nach kurzer Flucht in Reimsbach antreffen und vorläufig festnehmen.

Polizei: Fahrer ohne Führerschein – Verdacht auf Cannabis am Steuer

Bei dem Beschuldigten handelt es sich laut Polizei um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Saarlouis. Nach bisherigen Erkenntnissen war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zudem ergaben sich für die Einsatzkräfte vor Ort Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben könnte. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Mehrfach Vorfahrt missachtet – Polizeiwagen soll abgedrängt worden sein

Besonders brisant: Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann während der Verfolgungsfahrt mehrfach ungebremst unter Missachtung der Vorfahrt in Kreuzungen und Einmündungen ein. Außerdem habe er trotz Gegenverkehrs die komplette Fahrbahnbreite genutzt und mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt.

Im Bereich der Düppenweiler Straße in Diefflen soll der Beschuldigte zudem versucht haben, das Polizeifahrzeug abzudrängen. Nur durch eine Gefahrenbremsung der Zivilbeamten habe dies verhindert werden können.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei der Flucht glücklicherweise weder zu Sachschäden noch zu verletzten Personen.

Mehrere Strafverfahren gegen 25-Jährigen eingeleitet

Gegen den 25-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Dabei geht es unter anderem um den Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen dauern an.

Polizei sucht mögliche Geschädigte

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des silbernen Citroën C2 gefährdet worden sein könnten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden.