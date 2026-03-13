Luxemburg: Drei Dealer nach Drogenfund festgenommen

LUXEMBURG/STADT – In der Nacht auf Freitag, den 13. März 2026, kam es im Luxemburger Bahnhofsviertel zu einem polizeilichen Ermittlungserfolg.

Eine Streife kontrollierte in der Rue du Fort Elisabeth vier Männer, die durch ihr Verhalten das Interesse der Beamten geweckt hatten. Bei der anschließenden Personendurchsuchung bestätigte sich der Verdacht auf illegalen Drogenhandel. Die Beamten fanden sowohl verschiedene Rauschmittel als auch eine größere Summe Bargeld bei den Verdächtigen.

Juristische Aufarbeitung und richterliche Vorführung

Nach der Sicherstellung der Beweismittel wurde umgehend die Staatsanwaltschaft über den Sachverhalt informiert. Diese ordnete daraufhin die Festnahme von drei der vier kontrollierten Personen an. Noch am Nachmittag des gleichen Tages wurden die Männer einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser hat über die weiteren haftrechtlichen Maßnahmen zu entscheiden, während das sichergestellte Material kriminaltechnisch untersucht wird.

Kontinuierliche Überwachung des Bahnhofsviertels

Dieser Vorfall ist Teil der verstärkten polizeilichen Präsenz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Hauptstadt. Die Rue du Fort Elisabeth gilt dabei immer wieder als Schwerpunkt für Betäubungsmitteldelikte. Durch gezielte Kontrollen und schnelles Eingreifen sollen die Strukturen des lokalen Drogenhandels nachhaltig gestört werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern derzeit noch an.