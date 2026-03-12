Anerkennungsleistungen: 4,3 Millionen Euro für Missbrauchsopfer im Bistum Trier bewilligt

TRIER – Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) hat ihren aktuellen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025 vorgelegt.

Daraus geht hervor, dass für Betroffene von sexuellem Missbrauch im Bistum Trier bisher 4,3 Millionen Euro bewilligt wurden. Bundesweit beläuft sich die Summe der bewilligten Leistungen seit Gründung der Kommission auf über 93 Millionen Euro. Diese Gelder sollen Opfern als materielle Anerkennung für das erfahrene Leid dienen.

Analyse der Fallzahlen und Durchschnittssummen im Bistum

Der Bericht spezifiziert die Leistungen für den Zeitraum von 2021 bis 2025. Im Bistum Trier wurden in diesem Rahmen 219 Vorgänge abschließend bearbeitet. Rechnerisch ergibt sich daraus eine durchschnittliche Leistung von etwa 19.000 Euro pro gemeldetem Fall. Die Daten verdeutlichen den Umfang der Aufarbeitung innerhalb der Diözese. Die UKA betont dabei die Unabhängigkeit der Entscheidungsprozesse bei der Festlegung der individuellen Summen.

Einbeziehung von Ordensgemeinschaften in den Bericht

Ein weiterer Fokus des Berichts liegt auf den katholischen Ordensgemeinschaften. In der Trierer Benediktinerabtei Sankt Matthias wurden Leistungen für fünf Betroffene bewilligt. Hier beläuft sich die Gesamtsumme auf 112.000 Euro. Die Veröffentlichung dieser Daten ist Teil der Bemühungen um Transparenz innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland. Der Bericht soll die finanzielle Dimension der Aufarbeitung dokumentieren und für die Öffentlichkeit zugänglich machen.