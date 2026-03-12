++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel sinkt ++

0
Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 13.03.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 13.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sind ab Mitternacht um fast fünf Cent.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff sinkt im Preis um 4,8 Cent, und kostet am Freitag dann  1,780  Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleit gleich, und der Liter kostet am Freitag weiterhin 1,654 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,700 Euro kostet.

Werben auf lokalo.de

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.