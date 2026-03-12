++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel sinkt ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 13.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 13.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sind ab Mitternacht um fast fünf Cent.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff sinkt im Preis um 4,8 Cent, und kostet am Freitag dann 1,780 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleit gleich, und der Liter kostet am Freitag weiterhin 1,654 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,700 Euro kostet.