Schüler wollen Image von Brennpunktschule verbessern

LUDWIGSHAFEN/TRIER – Die Schülerschaft der in die Schlagzeilen geratenen Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen kämpft um ein besseres Image ihrer Schule.

Auf Wunsch und Initiative der Schülervertretung werde ein Imagefilm erstellt, zu dem alle Klassen verschiedene Beiträge wie Videos, Tanz und Kunst leisten sollen, teilten das Bildungsministerium und die Schulaufsicht ADD in Trier mit.

Die Realschule in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz war zuletzt wiederholt wegen Polizeieinsätzen in die Schlagzeilen geraten. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor über das Vorhaben berichtet.

Im Januar war an drei Tagen in Folge in der Schule Reizgas versprüht worden, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mussten ärztlich behandelt werden. Im vergangenen Oktober kam es in der Schule auch zu einem Großeinsatz der Polizei, das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. Zeugen hatten eine bewaffnete Person gemeldet, gefunden wurde nichts. Im Mai 2025 soll eine Schülerin mit einem Messer auf eine Lehrerin losgegangen sein.

Bildungsministerium ist nicht Auftraggeber des Projekts

Die Schülervertretung wolle mit dem Projekt das Image ihrer Schule verbessern, erklärten ADD und Bildungsministerium. Auftraggeber dieses Projekts sei nicht das Bildungsministerium gewesen. Die Anleitung für das Vorhaben erfolge durch einen externen Trainer, der ehrenamtlich an der Schule sei und kein Honorar erhalte. Den Kontakt habe das Ministerium hergestellt.

Zu den konkret angefallenen Kosten machten Ministerium und Schulaufsicht keine Angaben. Das Filmteam habe eine branchenübliche Rechnung gestellt. Diese werde aus Mitteln des Startchancen-Programms beglichen. Über die Dauer des Projekts und wann und wo der Film gezeigt wird, würden die Verantwortlichen vor Ort entscheiden.

Die AfD-Fraktion kritisiert das Vorhaben und forderte eine Sondersitzung des Bildungsausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag. Dabei sollte unter anderem geklärt werden, wie viel Geld für den Imagefilm verwendet wurde.