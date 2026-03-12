Trier: Briefwahl läuft auf Hochtouren — 59 Wahllokale in der Stadt

TRIER. Übernächsten Sonntag ist es so weit: Dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz, wer bis 2031 im Mainzer Landtag sitzt und welche Parteien die künftige Regierung bilden. Im Bereich Wahlen in der Stadtverwaltung laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Neben der Briefwahl stehen die Schulungen der ehrenamtlichen Wahlhelfer im Fokus. Sie laufen noch bis 18. März. Außerdem wird die Einrichtung der 59 barrierefreien Urnen-Wahllokale im Stadtgebiet vorbereitet.

Der Landtagswahlkreis 25 (Trier) umfasst das Stadtgebiet außer Biewer, Ehrang, Pfalzel und Ruwer/Eitelsbach, die zum Wahlkreis 24 (Trier-Schweich) gehören. Die Stimmabgabe in den Stadtteilen des Wahlkreises 24 wird ebenfalls von der Stadtverwaltung organisiert. Die Wahlberechtigten haben jeweils zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat aus den 52 Wahlkreisen gewählt. Die übrigen 49 Sitze des Landtags werden durch die Zweitstimme besetzt.

Die Briefwahl, bei der den Wahlberechtigten die Unterlagen nach dem Antrag nach Hause geschickt oder persönlich ausgehändigt werden, kann per Mail beantragt werden ([email protected]), über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, über ein Online-Formular oder im Rathaus. Das dortige Briefwahlbüro im Erdgeschoss ist geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 8 bis 16 Uhr, Dienstag, 7 bis 15 und Donnerstag, 10 bis 18 Uhr. Am Freitag, 20. März, gilt eine verkürzte Öffnungszeit bis 15 Uhr. Bis dahin kann auch der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Der Anteil der Briefwähler ist erneut hoch: Von den rund 77.700 Wahlberechtigten in Trier haben schon rund 23.500 den erforderlichen Wahlschein beantragt. Der Bereich Wahlen im Rathaus bittet darum, die ausgefüllten Briefwahlunterlagen möglichst schnell per Post zurückzuschicken, im Briefwahlbüro im Rathaus abzugeben oder sie auch außerhalb der Öffnungszeiten in den Briefkasten vor dem Rathaus-Hauptgebäude zu werfen.

Wahlberechtigt sind deutsche Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen außerdem mindestens seit drei Monaten vor der Landtagswahl einen Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben. Bei der Landtagswahl gibt es 59 Wahllokale in Trier, die am Wahlsonntag (22. März) von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind, und 56 Briefwahlvorstände. Sie zählen am Wahlabend die Stimmen in der SWT-Arena aus. Insgesamt sind dabei rund 950 Wahlhelfer im Einsatz. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Benachrichtigung. Zudem gibt es eine Online-Übersichtskarte: www.trier.de/17857. Ergebnisse am Wahlabend auf www.trier.de. (Quelle: Stadt Trier)