KASTEL-STAADT/SAARBURG – Am Friedhof in Kastel-Staadt kam es Anfang der Woche zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Zwischen Montagnachmittag, 14:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, entwendeten Unbekannte eine fest installierte Spendenbox.

Das Vorgehen der Täter lässt auf eine geplante Tat schließen. Die Verantwortlichen entfernten dabei nicht nur die Box selbst. Sie trennten auch die massive Eisenstange ab. Diese war ursprünglich fest im Boden verankert.

Polizei Saarburg prüft Hintergründe der Tat

Die Ermittler stehen vor der Frage, ob es den Tätern primär um den Inhalt der Box oder um den Wert des Altmetalls ging. Durch das Absägen der Halterung entstand ein erheblicher Sachschaden an der Friedhofseinrichtung. Die Tatzeit lässt vermuten, dass die Diebe den Schutz der Dunkelheit nutzten. Bisher gibt es noch keine konkrete Spur zu den Tätern oder der Fluchtrichtung.

Aufruf an die Bevölkerung zur Mithilfe

Die Polizei Saarburg bittet Personen um Informationen zum Vorfall. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Dienststelle gerichtet werden. Beobachtungen von Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Friedhofs sind von großer Bedeutung. Jede Information hilft bei der Aufklärung des Falls. Die Gemeinde hofft auf eine schnelle Identifizierung der Verantwortlichen.