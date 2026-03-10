Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel schauen täglich auf die Spritpreise in Luxembourg. Auch heute, am Dienstag, 10. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler eine attraktive Option.

Die Spritpreise in Luxemburg heute wurden erneut angepasst. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (10.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (bleifrei): 1,562 € pro Liter

Super Plus 98: 1,689 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,767 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 10. März 2026.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt deutlich niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleiben die Preise meist deutlich günstiger.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden vom Energieministerium festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Experten erwarten derzeit moderate Schwankungen, größere Preissprünge sind kurzfristig jedoch nicht wahrscheinlich.

Fazit: Viele Trierer tanken weiterhin im Nachbarland

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch im März 2026 eine attraktive Tankoption. Trotz kleiner Preisbewegungen sind Super und Diesel häufig günstiger als in Deutschland, weshalb der Tanktourismus in der Grenzregion weiterhin hoch bleibt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.