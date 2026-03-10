Bitburg: Acht neue Kfz-Mechatroniker bestehen Gesellenprüfung

Bitburg. Die Kfz-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg kann sich über Nachwuchs im Handwerk freuen: Acht neue Kfz-Mechatroniker haben ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden. Alle Absolventen wurden in der Fachrichtung Personenkraftwagentechnik ausgebildet.

Die Übergabe der Prüfungsbescheinigungen fand bereits im Januar in der Kfz-Werkstatt der Theobald-Simon-Schule in Bitburg statt. Vertreter des Prüfungsausschusses gratulierten den frischgebackenen Gesellen persönlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Wichtiger Nachwuchs für das Kfz-Handwerk

Mit den neuen Gesellen erhält das regionale Handwerk dringend benötigten Nachwuchs. Der Beruf des Kfz-Mechatronikers zählt weiterhin zu den beliebtesten Ausbildungsberufen im deutschen Handwerk.

Im gesamten Innungsbezirk Bernkastel-Wittlich-Bitburg befinden sich derzeit 165 Auszubildende in diesem Berufsfeld.

Die Ausbildung verbindet klassische Mechanik mit moderner Elektronik und Diagnosetechnik – Fähigkeiten, die angesichts der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen immer wichtiger werden.

Ausbildung mit Zukunftsperspektiven

Die Verantwortlichen der Innung sehen in der erfolgreichen Prüfung der acht Absolventen ein positives Signal für die Branche. Qualifizierte Fachkräfte werden im Kfz-Handwerk weiterhin dringend gesucht.

Mit dem erfolgreichen Abschluss stehen den neuen Gesellen nun vielfältige Möglichkeiten offen – von der Arbeit in Werkstätten über Spezialisierungen bis hin zu Weiterbildungen im Handwerk.