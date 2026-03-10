Gesamthöhe von je 200 Metern: Neun neue Windanlagen in Bremm beantragt

KOBLENZ/BREMM. Die Vattenfall Wind Bremm GmbH möchte neun Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Bremm bauen und betreiben. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord prüft deshalb aktuell den entsprechenden Antrag des Unternehmens.

Um bei der Entscheidung mögliche Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt zu berücksichtigen, hat die SGD Nord mehr als 25 Fachstellen befragt. Der Antrag ist ab dem 10. März 2026 einsehbar. Umwelt- und Naturschutz, Verkehr, Geologie, Denkmalschutz, Archäologie, Wetter, Sicherheit, Energieversorgung sowie Baurecht- und Landesplanung: Bei der Entscheidung, ob und wie ein neues Windrad gebaut und betrieben werden darf, betrachtet die SGD Nord zahlreiche Faktoren. Die Informationen bezieht die Obere Landesbehörde dabei unter anderem von Fachbehörden, Kreisverwaltungen und wissenschaftlichen Institutionen. Auch im Fall der neun Windräder, welche die Antragstellerin bei Bremm in der Verbandsgemeinde Cochem errichten möchte, wird eine solch umfassende Prüfung durchgeführt.

Antrag öffentlich einsehbar

Die geplanten Anlagen verfügen über eine Nennleistung von je 6.200 Kilowatt sowie über eine Gesamthöhe von je 200 Metern. Nähere Informationen können dem Antrag entnommen werden, der im Zeitraum 10. März bis 9. April 2026 unter dem folgenden Link einsehbar ist: www.s.rlp.de/nI20NkY.

Aktuelle Zahlen zum Ausbau

Die SGD Nord ist seit Juni 2023 für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig. Dabei verfolgt sie das Ziel, Anträge möglichst effizient und rechtssicher zu bearbeiten, um den Ausbau Erneuerbarer Energien zu fördern. Über den aktuellen Stand beim Ausbau Erneuerbarer Energien im Bereich der SGD Nord informieren das Energieportal der SGD Nord, der Energieatlas Rheinland-Pfalz sowie das Marktstammdatenregister. (Quelle: SGD Nord)