RLP: Biker rutscht auf Ölspur aus und stürzt: Mit Hubschrauber in Klinik

SELTERS – Wie die Polizei mitteilt, kam es heute auf der L304 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jährige Fahrer aus Hessen befuhr die L304 aus Selters kommend in Richtung Ellenhausen.

Aufgrund bereits auf der Fahrbahn befindlicher ausgelaufener Betriebsstoffe kam das Motorrad in Höhe der Kohlenmühle ins Rutschen und verunfallte. Hierbei erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Fahrbahn war für ca. 4 Stunden voll gesperrt.

Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel besteht der Anfangsverdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum Verlust der Betriebsmittel an dieser Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeidienststelle in Montabaur in Verbindung zu setzen.