Luxemburg: Drei Handydiebe gestellt — Promille-Fahrer in Arrest gebracht

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale einen Überfall mit Handydiebstahl sowie einen Unfall unter Alkoholeinfluss.

Am Mittag des 3.3.2026 wurde ein Überfall auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem einem Mann von drei Tätern sein Mobiltelefon entwendet wurde. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen von einer Polizeistreife gestellt werden. Das Diebesgut wurde dem rechtmässigen Besitzer zurückerstattet. Die Ermittlungen laufen.

Am Morgen des 3.3. wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Robert Schuman-Strooss in Frisange gemeldet, das dort einen Pfosten geschrammt habe.

Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später an dessen Wohnadresse antreffen. Dieser wies deutliche Zeichen von Alkoholkonsum auf, woraufhin er einem Alkoholtest unterzogen wurde. Dieser verlief positiv und der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen.

Er wurde anschließend zwecks Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht, wo er sich dem Personal sowie den Beamten gegenüber unkooperativ verhielt. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)