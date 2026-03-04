Bilanz: Wachstum, Wohnungsbau und Nachhaltigkeit – Erfolgsjahr für Sparkasse Trier

Stabiles Wachstum, mehr Wohnungsbau-Kredite und Millionen für die Region: Die Sparkasse Trier blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2025 zurück.

TRIER. 200 Jahre Sparkasse Trier – und das Jubiläumsjahr 2025 endet mit einer starken Bilanz. Die Sparkasse Trier festigt ihre Position als führendes Kreditinstitut der Region und verzeichnet spürbares Wachstum bei Bilanzsumme, Kundenkrediten und Einlagen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Bilanzsumme: 5,51 Milliarden Euro (+3,5 %)

Kundenkredite: 4,54 Milliarden Euro (+4,9 %)

Kundeneinlagen: 4,14 Milliarden Euro (+3 %)

Bilanzgewinn stabil bei 7 Millionen Euro

Kreditgeschäft als Wachstumsmotor

Vor allem das Kundengeschäft sorgte für das Plus. „Für den deutlichen Zugewinn sind vor allem Kredite an unsere Kundinnen und Kunden verantwortlich“, betont Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Späth.

Besonders erfreulich: Die Kreditvergabe an Unternehmen stieg spürbar – ein Indikator für Investitionen und eine sich stabilisierende regionale Wirtschaft.

Wohnungsbau wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die Trendwende im Wohnungsbau setzt sich fort:

2025 stieg die Nachfrage nach Wohnungsbaukrediten um 12 Prozent. Die Kreditzusagen beliefen sich auf 481 Millionen Euro – damit erreicht die Sparkasse Trier wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie.

Auch Förderkredite – etwa für energetische Sanierungen nach KfW-Standards – legten deutlich zu. Mit knapp 109 Millionen Euro wurde hier ein Plus von mehr als 22 Prozent erzielt.

Wertpapiergeschäft wächst kräftig

Das Wertpapiergeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv:

Das Gesamtbestandsvolumen stieg um 8 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Besonders stark wuchs die Vermögensverwaltung in Kooperation mit Partnerbanken – hier lag das Plus bei 40 Prozent.

Nachhaltigkeit und Energiewende im Fokus

Die Sparkasse Trier investiert weiter konsequent in Nachhaltigkeit:

CO₂-Reduktion in eigenen Gebäuden um über 2.000 Tonnen

Ziel: CO₂-Neutralität bis 2035

Beteiligungen an Solarparks in Schweich und Reisbach

Windpark Bescheid-Süd weiterhin Teil des Portfolios

Allein der Solarpark Schweich speist jährlich rund 23 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz.

Investitionen in Immobilien und Region

Auch im Immobilienbereich schreiten Projekte voran:

Neubauprojekte in Tawern, Leiwen und Welschbillig

26 soziale Wohnungen entstehen in Welschbillig

Weitere barrierefreie Wohneinheiten in Leiwen

Gleichzeitig engagierte sich die Sparkasse Trier mit 2,3 Millionen Euro für rund 1.300 Projekte in Stadt und Landkreis – von Kulturförderung bis Sport.

Online-Banking und Wero boomen

Digitalisierung bleibt ein Wachstumstreiber:

82 % der privaten Girokonten nutzen Online-Banking

88 % bei Geschäftskunden

Fast 50 % der App-Nutzer registrierten sich für „Wero“

Der europäische Bezahldienst Wero gewinnt weiter an Bedeutung und wird bereits von mehreren Verwaltungen in der Region genutzt.

Starker Arbeitgeber in der Region

Mit 719 Mitarbeitenden und 60 Auszubildenden bleibt die Sparkasse Trier einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe der Region.