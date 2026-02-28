Warnstreik im Nahverkehr im Saarland geht weiter — starke Einschränkungen für Pendler

Auch heute rollen die Busse vielerorts im Saarland nicht. Es ist Tag zwei des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr.

0
Foto: Laszlo Pinter/dpa

SAARBRÜCKEN. Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr im Saarland wird heute fortgesetzt. Am zweiten Tag in Folge sollen vielerorts die Busse in den Depots bleiben.

Rund 1.000 Beschäftigte von Verkehrsbetrieben in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen, Saarlouis und Merzig sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik hatte am Freitagfrüh begonnen und soll erst mit Ende der letzten Schicht heute vorbei sein. Fahrgäste und Pendler müssen deshalb mit starken Einschränkungen rechnen. Am Montag wollen die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Saar weiterverhandeln. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelLandtagswahl: So viele Menschen in RLP könnten bei Wahlalter 16 wählen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.