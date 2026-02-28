Warnstreik im Nahverkehr im Saarland geht weiter — starke Einschränkungen für Pendler

Auch heute rollen die Busse vielerorts im Saarland nicht. Es ist Tag zwei des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr.

SAARBRÜCKEN. Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr im Saarland wird heute fortgesetzt. Am zweiten Tag in Folge sollen vielerorts die Busse in den Depots bleiben.

Rund 1.000 Beschäftigte von Verkehrsbetrieben in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen, Saarlouis und Merzig sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik hatte am Freitagfrüh begonnen und soll erst mit Ende der letzten Schicht heute vorbei sein. Fahrgäste und Pendler müssen deshalb mit starken Einschränkungen rechnen. Am Montag wollen die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Saar weiterverhandeln. (Quelle: dpa)