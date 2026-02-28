Heimspiel gegen Paderborn: Für den FCK ist ein Sieg Pflicht

Für den 1. FC Kaiserslautern ist ein Heimsieg Pflicht im Aufstiegsrennen. Der FSV Mainz 05 will in der Bundesliga in Leverkusen einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib machen.

MAINZ/KAISERSLAUTERN. Der FSV Mainz 05 will am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga für eine Überraschung sorgen. Die Mainzer sind am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Gast beim Tabellensechsten Bayer Leverkusen und wollen im Kampf um den Klassenverbleib erneut punkten.

Der FSV verlor nur eines der vergangenen fünf Pflichtspiele und kann wieder auf Kapitän Silvan Widmer zurückgreifen, der zuletzt beim 1:1 gegen den Hamburger SV gelbgesperrt gefehlt hatte. Ausfallen wird hingegen Nikolas Veratschnig wegen einer Erkrankung.

Für Lautern ist ein Sieg Pflicht

Derweil benötigt der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den viertplatzierten SC Paderborn am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) einen Sieg, um weiter auf den Aufstieg hoffen zu können.

Bei einem Erfolg würden die Roten Teufel wieder auf drei Punkte an die Ostwestfalen heranrücken. Bei einer Niederlage würde der Abstand auf den SCP neun Zähler betragen. (Quelle: dpa)