Konz: PKW-Crash mit Verletzter am Möbel-Martin-Kreisel

KONZ – Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der B 51 im Bereich Konz ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Gegen 18 Uhr kollidierten zwei Pkw im Auslauf des Möbel-Martin-Kreisels in Fahrtrichtung Trier. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr den Innenfahrstreifen und wechselte kurz nach dem Kreisel auf die Einfädelspur. Ziel war laut Polizeiangaben ein verbotswidriges Wendemanöver, das die nachfolgende Fahrerin überraschte.

Verletzungen und hoher Sachschaden nach Kollision

Durch das abrupte Manöver kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Ibiza. Die 49-jährige Fahrerin des Seat zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte des DRK Konz versorgten die Frau vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Trier. Der 24-jährige Unfallbeteiligte blieb nach ersten Erkenntnissen unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt circa 20.000 Euro beziffert.

Einstündige Sperrung der B 51 Richtung Konz-Karthaus

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B 51 aus Richtung Konz-Karthaus für rund eine Stunde gesperrt werden. In Fahrtrichtung Trier blieb die Strecke für den Verkehr weiterhin passierbar. Neben der Polizeiwache Konz waren die Feuerwehr Konz sowie das DRK im Einsatz. Die Ermittler prüfen nun die genauen Hintergründe des verkehrswidrigen Verhaltens, das zu diesem schweren Zwischenfall führte.