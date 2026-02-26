RLP: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

LUDWISGSHAFEN – Ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Der 29 Jahre alte Autofahrer sei laut Zeugen über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Krankenwagen habe den Mann wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer habe am Mittwoch an einer Ampel auf dem Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen die Straße überqueren wollen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war nach Polizeiangaben für rund eine Stunde gesperrt.