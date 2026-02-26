LKW verursacht Kettenreaktion bei Crash: Rollerfahrer schwerverletzt

NEUNKIRCHEN/SAAR – Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Neunkirchen ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Gegen 11:15 Uhr befuhren ein Pkw und ein LKW die Süduferstraße in Richtung Kreisverkehr Ringstraße. In Höhe einer Tankstelle beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende LKW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Frontalkollision im Gegenverkehr fordert Schwerverletzten

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der stehende Pkw auf die Spur des Gegenverkehrs geschoben. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Motorroller. Der 46-jährige Rollerfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sein Fahrzeug wurde durch den Anstoß zusätzlich gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw geschleudert.

Verkehrsbehinderungen und polizeiliche Ermittlungen

Die Fahrerin des beteiligten Pkw erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Süduferstraße musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme in beiden Richtungen vollständig gesperrt werden. Die Beamten der Polizei Neunkirchen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist erheblich.