RLP: PKW überschlägt sich auf Bundesstraße — Fahrer tot an Unfallstelle

MAYEN-KÜRRENBERG. Am 24.2.2025 befuhr ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel gegen 19.30 Uhr mit seinem PKW der Marke Subaru die B258 aus Richtung Mayen-Kürrenberg kommend in Fahrtrichtung Hirten. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem PKW.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kürrenberg, ein Notarzt und DRK-Rettungskräfte waren schnell an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer hatte sich tödliche Verletzungen zugezogen und wurde bereits an der Unfallstelle durch den Notarzt für tot erklärt.

Die B258 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. andrthalb Stunden gesperrt, zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls herrschte dichter Nebel mit feuchten Fahrbahnverhältnissen. Eine Beteilung anderer Verkehrsteilnehmer konnte ausgeschlossen werden, da der Unfall durch einen Zeugen beobachtet werden konnte. Die weiteren Ermittlungen, erfolgen im Laufe des heutigen Tages, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)