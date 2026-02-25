Sonniges Wetter lockt nach draußen: Diese neuen Wanderwege hat RLP zu bieten

Mehr Sonne, steigende Temperaturen - die kommenden Tage laden zum Wandern ein. Und nach dem Winter dürfte es viele Menschen nach draußen ziehen. Neue Wege bieten in Rheinland-Pfalz neue Möglichkeiten.

MAINZ. Nach vielen trüben Tagen, Schnee und Frost stehen mildere, frühlingshafte Tage in Rheinland-Pfalz an. Eine gute Zeit also, um mal wieder im Freien aktiv zu sein. Wer Lust auf eine Wandertour hat, kann sich auf neue Wege freuen.

Fünf neue «Hiwweltouren» in Rheinhessen

Die sanft geschwungenen «Hiwwel», also die Hügel Rheinhessens, stehen Pate für die gleichnamigen Rundwanderwege in der Region. Zum Start der Wandersaison Ende April sollen nach Angaben von Rheinland-Pfalz Tourismus fünf neue solcher Touren umgesetzt werden. Die Längen variieren zwischen sechs und 13 Kilometern, die Strecken führen etwa rund um Gau-Bickelheim, Wöllstein oder Alsheim. Sie ergänzen das bestehende Netz der Prädikatswanderwege.

Auf Loreleys Spuren im Oberen Mittelrheintal

Tagestour, Halbtageswanderung oder kleiner Spaziergang – von Braubach über Kamp-Bornhofen und St. Goarshausen bis nach Kaub eröffnen bis zum Jahr 2027 zehn neue Wanderrouten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die Touren sind zwischen fünf und 18 Kilometer lang und dauern zwischen anderthalb und fünf Stunden. Die Wege erhalten bis 2027 ihre neuen Beschilderungen und bieten laut der Loreley Touristik GmbH abwechslungsreiche Natur durch Weinberge, Forste und Felsenlandschaften.

Schleifen drehen auf Rundwanderwegen im Ahrtal

Ab Ostern erweitern die Ahrschleifen, sieben neue Rundwanderwege vom Oberen Ahrtal über die Mittelahr bis hinunter nach Sinzig, das Angebot rund um den Fernwanderweg Ahrsteig. Von den sieben Ahrschleifen seien vier Rundwanderwege zwischen zehn und 16 Kilometer lang und eigneten sich als Tagestour mit hohem Erlebnisfaktor, wirbt Rheinland-Pfalz Tourismus. Dazu gibt es drei kürzere Spazierwanderwege mit maximal sechs Kilometern Länge, die vor allem für Familien und als Halbtagestour ideal sind.

Luftige Höhen in der Eifel

Neuerburg in der Südeifel liegt umgeben von Schieferfelsen im schmalen Tal der Enz. Ab dem 29. März werden hier sechs Klettersteige an ausgewählten Felspartien eröffnet. Sie sind eingebettet in einen 4,5 Kilometer langen Wanderweg, auf dem die Kletterpassagen auch problemlos umwandert werden können. Mit leichten bis anspruchsvollen Schwierigkeitsgraden ist für jedes Erfahrungsniveau der Kletterinnen und Kletter etwas dabei.

Sechs Wege bei Wettbewerb nominiert

Auch das bestehende Netz an Wanderwegen hat in Rheinland-Pfalz einiges zu bieten. Das zeigt die Tatsache, dass sechs Wege aus dem Land für den Wettbewerb «Deutschlands schönster Wanderweg» nominiert sind. Es handelt sich laut Rheinland-Pfalz Tourismus in der Kategorie Tagestouren um den Premiumwanderweg «Felsenwald» in der Pfalz, die «HeimatSpur MaareGlück» in der Eifel, die Traumschleife «Altlayer Schweiz» in der Region Hunsrück-Nahe sowie die «Pfälzer Hüttentour». In der Kategorie der Mehrtagestouren sind der «Pfälzer Höhenweg» sowie der «Druidensteig» im Westerwald dabei. (Quelle: dpa)