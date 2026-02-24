Stadt Trier; 550.000 Euro Miete für eine Schule ohne Schüler – Trierer Fall im ZDF!

Trier zahlt 9.250 Euro Miete im Monat für ein Gebäude, das wegen Schimmelbefalls nie genutzt wurde. Der Mietvertrag läuft bis Ende 2028 – insgesamt rund 550.000 Euro.

TRIER. Ein Schulgebäude in der Innenstadt steht leer – doch die Miete fließt weiter. Wie das ZDF am 21. Februar 2026 im „Länderspiegel“ berichtet, zahlt die Stadt Trier monatlich 9.250 Euro für die ehemalige Eberhardschule. Unterricht findet dort keiner statt.

In der Rubrik „Hammer der Woche“ widmeten sich die Autoren Markus Bonkowski und Ludwig Klug dem Fall.

2023 angemietet – 190.000 Euro investiert

Geplant war das Gebäude als Ausweichquartier für zwei Gymnasien. 2023 schloss die Stadt laut ZDF einen Mietvertrag ab und investierte rund 190.000 Euro in Renovierungsarbeiten. Doch bei der Endabnahme im Sommer 2024 stellte das Gesundheitsamt Schimmelbefall in einer Toilette im Keller fest. Das Gebäude wurde gesperrt – und blieb ungenutzt.

Weitere 60.000 Euro für Sanierung

Die Sanierung des betroffenen Bereichs würde laut ZDF mindestens 60.000 Euro kosten. Diese Summe wurde bislang nicht investiert. Der Mietvertrag läuft dennoch weiter – bis Dezember 2028.

Bis dahin werden sich die Mietzahlungen nach Angaben des Senders auf insgesamt rund 550.000 Euro summieren.

Hier gehts zum Beitrag: https://www.zdfheute.de/video/laenderspiegel/hammer-der-woche-aus-trier-100.html

Warum wurde nicht gründlicher geprüft?

Im Beitrag zitierte das ZDF eine schriftliche Stellungnahme der Stadt. Demnach sei das Gebäude bis zur Anmietung als Schulgebäude genutzt und zugelassen gewesen. Deshalb habe man auf eine umfassende bauliche Untersuchung oder ein zusätzliches Gutachten verzichtet.

Aus dem Mietvertrag könne die Stadt nicht vorzeitig aussteigen, heißt es im Fernsehbeitrag weiter.

Bundesweite Aufmerksamkeit

Mit der Einordnung als „Hammer der Woche“ erhielt der Fall bundesweite Aufmerksamkeit. Während andernorts Schulräume knapp sind, bleibt das Gebäude leer – bei laufenden Mietkosten.

Der Vorgang dürfte in Trier weiter für Diskussionen sorgen.