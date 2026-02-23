Trier: Kreis Junger Unternehmer Trier wählt Führungsduo

TRIER – Zum ersten Mal in seiner über 60‑jährigen Geschichte wird der Kreis Junger Unternehmer (KJU) Trier von einem weiblichen Führungsduo geleitet.

Auf der Jahresmitgliederversammlung wurden Larissa Kuntz (elka‑holzwerke GmbH) und Nora Jägen‑Billen (No-Ma GmbH) an die Vereinsspitze gewählt.

In ihrer Antrittsrede machten beide deutlich, dass sie den KJU „nicht neu erfinden, sondern bewusst weiterentwickeln“ möchten – mit neuen Impulsen, größerer Sichtbarkeit und einem Netzwerk, in dem Austausch aktiv gelebt wird.

Weibliche Führung als Chance – und als Signal

Die neue Doppelspitze sieht ihre Wahl auch als Auftrag, weibliche Führung im Mittelstand sichtbarer zu machen. Kuntz und Jägen-Billen betonten, dass Frauen in mittelständischen Unternehmen weiterhin deutlich unterrepräsentiert sind und sich Rollenbilder langsamer veränderten als die Lebensrealität vieler Familien und Betriebe.

Gerade deshalb möchten sie mit ihrer Doppelspitze zeigen, „dass Führung auch anders organisiert werden kann – partnerschaftlich, auf Augenhöhe und vereinbar mit Unternehmen und Familie“. Weibliche Führung bringe häufig Stärken mit, die in einer zunehmend komplexen und dynamischen Wirtschaftslage wertvoll seien: ein ausgeprägter Fokus auf Teamorientierung, klare Kommunikation, empathische Entscheidungswege und ein Führungsstil, der Mitarbeitende aktiv einbindet.

„Vielfältige Teams sind eine große Chance – gerade in herausfordernden Zeiten“, betonten beide. Unterschiedliche Perspektiven stärkten nicht nur Innovationskraft, sondern schafften auch Stabilität in Zeiten rasanter Veränderungen.

Netzwerk stärken – Austausch ermöglichen

Besonders am Herzen liegt dem neuen Führungsduo die Weiterentwicklung des Netzwerkgedankens. „Gute Gespräche entstehen nicht automatisch – sie brauchen Raum und Begegnung“, sagten Kuntz und Jägen-Billen. Der KJU solle ein Ort sein, an dem echter Mehrwert entsteht: durch Austausch, Beteiligung der Mitglieder und aktive Mitgestaltung.

Blick nach vorne

Trotz wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen blicken beide optimistisch nach vorn: „Veränderung ist möglich – wenn man anpackt. Jeden Tag.“ Der KJU startet unter ihrer Leitung und gemeinsam mit dem neu gewählten KJU-Vorstand mit einem vielfältigen Jahresprogramm voller Begegnungen und Impulse.

Kreis Junger Unternehmer Trier:

Der Kreis Junger Unternehmer (KJU) Trier besteht seit 62 Jahren und vereint heute knapp 300 Mitglieder aus unterschiedlichsten Branchen. Die Mitglieder sind Unternehmerinnen und Unternehmer oder als Unternehmensnachwuchs im Familienbetrieb aktiv.

Der KJU bietet ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm und eine starke Plattform zum Netzwerken und zur persönlichen Weiterentwicklung; der Austausch unternehmerischer Erfahrungen steht dabei stets im Mittelpunkt.

Als Teil der Wirtschaftsjunioren Deutschland ist der KJU in ein bundesweites Netzwerk mit 215 Mitgliedskreisen eingebunden und zudem global über die Junior Chamber International (JCI) vernetzt.