Trier: Teilsperrung in der Luxemburger Straße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilten, kommt es ufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz ab Dienstag, 24. Februar bis voraussichtlich Freitag, 14. März 2026 in der Luxemburger Straße zu einer Teilsperrung.

Die Sperrung ist auf Höhe der Hausnummern 41 bis 45, zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Römerbrücke, in Richtung Innenstadt.

Der Verkehr wird auf der Höhe der Maßnahme via Begegnungsverkehr ohne Lichtsignalanlage über die entgegensetzte Fahrspur in Fahrtrichtung Luxemburg am Baufeld vorbeigeleitet. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.