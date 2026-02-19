++ Aktuell: Anschlussstelle Kenn und L145 nach Unfall gesperrt — zwei Verletzte ++

KENN. Am heutigen Donnerstgamorgen kam es gegen 7.00 Uhr im Kreuzungsbereich der A602 / L145, Höhe Kenn, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam es zur Frontalkollision zwischen zwei PKWs im Begegnungsverkehr.

Die jeweiligen Fahrzeuge waren mit je einer Person besetzt und wurden leicht verletzt zwecks weiterer medizinischen Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die AS Kenn und die L145 in Fahrtrichtung Schweich sind derzeit gesperrt. Es kann zu weiteren Beeinträchtigungen kommen.

Im Einsatz befinden sich aktuell Streifen der Polizeiinspektion und -autobahnstation Schweich, Feuerwehr und Fahrzeuge des Rettungsdienstes. (Quelle: Polizeidirektion Trier)